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    Дани Себальос: «Бензема – лучший центрфорвард в мире. Какой пас он дал Марсело!»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Марсело Дани Себальос

    Полузащитник «Реала» Дани Себальос после разгрома «Эйбара» (3:0) в матче чемпионата Испании отметил игру форварда команды Карима Бензема.

    «Карим – лучшая «девятка» в мире. Вы только посмотрите, какие голевые передачи он раздает! А какой пас он дал Марсело!

    Нам нужна была домашняя победа. Довольны тем, что обыграли «Эйбар». Мы провели хороший матч, показав практически идеальную игру.

    Критика болельщиков? Они вправе реагировать, как им заблагорассудится. Главное – как на это реагирует команда. «Реал» – лучшая команда в мире», – сказал Себальос.

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