Дани Себальос: «Бензема – лучший центрфорвард в мире. Какой пас он дал Марсело!»

Полузащитник Дани Себальос после разгрома «Эйбара» (3:0) в матче чемпионата Испании отметил игру форварда команды .

«Карим – лучшая «девятка» в мире. Вы только посмотрите, какие голевые передачи он раздает! А какой пас он дал !

Нам нужна была домашняя победа. Довольны тем, что обыграли «Эйбар». Мы провели хороший матч, показав практически идеальную игру.

Критика болельщиков? Они вправе реагировать, как им заблагорассудится. Главное – как на это реагирует команда. «Реал» – лучшая команда в мире», – сказал Себальос.

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