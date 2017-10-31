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    Кафельников ответил Комбарову: «Я футбольный дилетант. А кто же еще?»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Евгений Кафельников

    Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал слова защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова, который назвал его дилетантом.

    Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?

    – Конечно, я дилетант. А кто же я еще?

    – То есть вы согласны с его критикой?

    – Да, я футбольный дилетант, но я болельщик и имею право на свое мнение.

    – Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?

    – Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

    – По-прежнему считаете, что Комбаров – это не уровень «Спартака»?

    – Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России.

    У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру, – сказал Кафельников.

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