Кафельников ответил Комбарову: «Я футбольный дилетант. А кто же еще?»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал слова защитника Дмитрия Комбарова, который назвал его дилетантом.

– назвал вас дилетантом. Справедливо?

– Конечно, я дилетант. А кто же я еще?

– То есть вы согласны с его критикой?

– Да, я футбольный дилетант, но я болельщик и имею право на свое мнение.

– Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?

– Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

– По-прежнему считаете, что Комбаров – это не уровень «Спартака»?

– Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России.

У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру, – сказал Кафельников.

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