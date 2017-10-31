Кафельников ответил Комбарову: «Я футбольный дилетант. А кто же еще?»
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал слова защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова, который назвал его дилетантом.
– Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?
– Конечно, я дилетант. А кто же я еще?
– То есть вы согласны с его критикой?
– Да, я футбольный дилетант, но я болельщик и имею право на свое мнение.
– Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?
– Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.
– По-прежнему считаете, что Комбаров – это не уровень «Спартака»?
– Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России.
У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру, – сказал Кафельников.
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