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    Эдуардо Бериццо: «Севилье» надо выиграть у «Спартака». Не обязательно со счетом 5:1»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов травмы Эвер Банега Эдуардо Бериццо

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответной игры в Лиге чемпионов против «Спартака».

    – Надо выиграть. И не обязательно со счетом 5:1. Хватит жить прошлым. Надо контролировать игру, владеть мячом, избежать ошибок защитников. «Спартак» отлично действует на контратаках. Великолепно использует качества своих скоростных футболистов. Мы это и раньше знали, но, к сожалению, ошибались. Но сейчас – другой матч.

    – «Спартак» много пропускает в концовках. Рассчитываете надавить на это?

    – Наш план – такой же. Завладеть мячом и доминировать. Многое зависит от удачи. Если бы в Москве использовали свои шансы, счет стал бы 2:1 в нашу пользу, все могло пойти по-другому.

    – На игре закрыт гостевой сектор. Это ваше дополнительное преимущество?

    – Дома мы всегда сильно играем. Будет 45 тысяч человек на трибунах, все горячо поддержат нас. И эта поддержка должна нам дать много сил.

    – Как Банега?

    – Он лучше себя чувствует. Но подождем, решение примем в день матча.

    – Победа выведет «Севилью» в 1/8 финала?

    – Все зависит от нас. Надо побеждать «Спартак». Игра решит очень многое. Очень важный матч. Только победа позволит смотреть в будущее с уверенностью, – сказал Бериццо.

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