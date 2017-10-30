Федерация гандбола России: «Поздравляем с 57-летием великого аргентинского гандболиста Марадону»
Федерация гандбола России (ФГР) поздравила с днем рождения бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.
«Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!» – гласит запись в твиттере ФГР.
Напомним, что Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии забил гол рукой, а после игры сказал, что это была «рука Бога». Этот мяч вошел в историю футбола как один из самых скандальных.
Поздравляем великого 🇦🇷аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!#Maradona57 #handball #гандбол pic.twitter.com/BQlczt3YJY— Гандбол России (@rushandball) 30 октября 2017 г.
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