Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пеле: «Марадона – великий, но нельзя сказать, что он хорошо играл головой и бил с обеих ног»

    Теги Диего Марадона Пеле

    Трехкратный чемпион мира Пеле поделился мнением о взаимных перепалках с бывшим полузащитником сборной Аргентины Диего Марадоной.

    «Не могу объяснить, почему Марадона так этим озабочен. Я всегда говорю, что он был одним из лучших игроков в мире, и это правда.

    Но нельзя сказать, что Марадона хорошо играл головой. Он не забивал со «второго этажа». И нельзя сказать, что он здорово бил с обеих ног, поскольку наносил удары в основном левой ногой.

    Поэтому когда нас начинают сравнивать, я начинаю шутить. На мой взгляд, он был великим игроком, но нельзя только поэтому нас сравнивать.

    Мы – друзья. Мы всегда шутим. Я всегда говорю ему: «Марадона, ты сравняешься с Пеле, когда забьешь больше тысячи голов». А он отвечает: «Сейчас не могу, но это не важно!», – отметил Пеле.

    Как играл Марадона

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться