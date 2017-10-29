Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча чемпионата России против (0:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

— Это такая игра, в которой все пошло плохо. Мы доминировали в течение матча, могли забить два мяча в первом тайме. Но надо признать, что это футбол. Такие негативные моменты, такие разгромные поражения случаются. Нужно смириться и готовиться к следующему матчу.

— Не считаете ли вы, что «Зениту» не хватило эмоций по ходу матча? Что не было партнера, который мог бы наорать на всех.

— Нет, но, как я уже сказал, мы доминировали первые 45 минут. Первый удар у «Локомотива» был нанесен чуть ли не на 35-й минуте. Они использовали три возможности, которые у них были, три контратаки – все они завершились голами. Поздравляю «Локомотив» с тем, что они сумели сделать то, что не смогли сделать мы. Это футбол. Бывают вещи, которые невозможно остановить.

— Из всех команд, которые играют в еврокубках, только «Зенит» использует больше иностранцев, чем можно в соответствии с лимитом. Не сказывается ли это на выступлении в чемпионате России?

— Не думаю, что это могло иметь какое-то значение. Вплоть до предыдущего тура мы занимали первую строчку в турнирной таблице.

— В четырех последних турах чемпионата России команда набрала всего четыре очка. В чем дело?

— На мой взгляд — это не трагедия. Те три очка, которые мы отдали, можем вернуть буквально в следующем туре и вернуться на первое место. Сейчас не очень удачный период. Мы очень мало забиваем, перестал забивать Кокорин, и это действительно проблема, но не настолько серьезная, что ее можно назвать катастрофой. Нужно готовиться к следующим матчам.

— Замена Мевли и выход Смольникова означает, что были претензии к игре центральных защитников?

— Проблема не в защитниках. Нужно было убрать одного из них, потому что нужен был свежий игрок впереди — мы проигрывали, необходимо было забивать и поэтому вышел Дриусси. Не считаю, что защитники провели неудачный матч. Мы пропустили три контратаки, но это не столько их ошибки, сколько ошибки других игроков.

— Разочарованы ли вы игрой Артема Дзюбы? Что вы думаете об игре Лунева, который допустил несколько ошибок?

— Лунев — очень хороший вратарь, и со всеми случаются ошибки. Все допускают ошибки. Не существует идеальных вратарей, иначе бы все матчи завершались со счетом 0:0. Что касается Дзюбы, то есть проблема — раньше забивал только Кокорин, но сейчас и он перестал. Нужно работать над реализацией моментов, чтобы голы забивал не только он, но и другие игроки, – сказал Манчини.