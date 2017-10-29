Семин о чемпионстве: «Я оптимист, но давайте не будем бежать впереди паровоза»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги после разгромной победы над (3:0) и всего первого круга, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Мы счастливы. В последний раз побеждал «Зенит» в Петербурге в чемпионском 2004-м. Возможно, это даже символично. Мы выдержали давление «Зенита» в первом тайме. Хозяева поля создали много моментов, но выручал Гильерме, спасали защитники. А второй тайм был уже наш. Могу только поблагодарить ребят за то, что выполнили задание, над которым мы много работали. Спасибо за самоотдачу. Все молодцы!

– Перед матчем вы осторожно говорили о чемпионской гонке. Сейчас оптимизма больше?

– Я оптимист, но давайте не будем бежать впереди паровоза. Закончился только первый круг. Главное, что у нас все в порядке в раздевалке. Мы понимаем, что делаем и куда идем. Все знать наперед мог только осьминог Пауль, но его уже нет в живых.

– Тем не менее, «Локомотив» может стать чемпионом?

– Я верю каждому футболисту в своей команде. Учитывая, как они работают на тренировках и относятся к делу, основания для этого есть.

– Ожидали, что у «Зенита» выйдет Дзюба?

– Один футболист не играет большой роли. Но мы предполагали, что Дзюба сыграет. «Зенит» больше всех в чемпионате навешивает, поэтому кто-то должен бороться за верховые мячи. Но в сегодняшнем матче мы справились с подачами «Зенита». Это один из моментов, на который обращали особое внимание.

– В первом тайме вы активно жестикулировали и часто обращались к судьям. Есть претензии к ним?

– Это эмоции. Без эмоций нет футбола. Команда играет с душой, футболисты получают удовольствие. Именно эмоции позволяют двигаться вперед. Так же и у тренеров. Я уже не вспомню, что говорил арбитрам.

– Скоро вновь наступит перерыв в чемпионате. Как не растерять набранный ход?

– Это большая проблема, и не только для нас. Тому же Фарфану предстоят сложные перелеты в Перу и Новую Зеландию, потом обратно в Россию. Рецепт только один – нужно работать, – сказал Семин.