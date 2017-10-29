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    Юрий Семин: «Выстояли в матче с «Зенитом»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча чемпионата России с «Зенитом» (3:0).

    - В первом тайме целенаправленно отдавали инициативу «Зениту»?

    – «Зенит» вынудил, играл активно, имел территориальное преимущество, имел моменты. Всегда надо выдержать, надо выстоять. Вот мы выстояли. И вообще весь матч играли блестяще.

    - Что поменялось во втором тайме?

    – Во-первых, мы забили гол, во-вторых, потом «Зенит» раскрылся. Поэтому такой счет.

    - Вы были очень эмоциональны в перерыве в подтрибунном помещении. Были недовольны судейством?

    – Футбол – это эмоции,без них футбола не может быть. Сейчас наша команда эмоционально играет, поэтому и такой результат. Когда не было эмоций, играли хуже, – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».

     

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