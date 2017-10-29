Юрий Семин: «Выстояли в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча чемпионата России с (3:0).

- В первом тайме целенаправленно отдавали инициативу «Зениту»?

– «Зенит» вынудил, играл активно, имел территориальное преимущество, имел моменты. Всегда надо выдержать, надо выстоять. Вот мы выстояли. И вообще весь матч играли блестяще.

- Что поменялось во втором тайме?

– Во-первых, мы забили гол, во-вторых, потом «Зенит» раскрылся. Поэтому такой счет.

- Вы были очень эмоциональны в перерыве в подтрибунном помещении. Были недовольны судейством?

– Футбол – это эмоции,без них футбола не может быть. Сейчас наша команда эмоционально играет, поэтому и такой результат. Когда не было эмоций, играли хуже, – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».