Кучук о проблемах «Ростова»: «Не мой багаж, но приходится тащить»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после матча 15-го тура РФПЛ со (2:2) рассказал о проблемах команды.

– Вы часто говорили, что рассчитываете на Ионова, и он забил.

– Он станет сильным игроком, и вы еще будете гордиться, что он тут играет. Надо любить свою команду, она только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится.

Он забил и я рад за него. Он проявил самоотверженность и скоростные качества. Мало кто сделал столько рывков, сколько Ионов. А с трибун ему кричат...

Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться.

А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду . Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

– Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?

– Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое «я», меня интересуют команда и город.

Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают.

Проблемы идут еще с 2013 и 2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно.

Но когда ребенок рождается – это дается тяжело, но потом все счастливы, – сказал Кучук.