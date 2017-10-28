Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кучук о проблемах «Ростова»: «Не мой багаж, но приходится тащить»

    Теги Спартак Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия болельщики Леонид Кучук

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2) рассказал о проблемах команды.

    – Вы часто говорили, что рассчитываете на Ионова, и он забил.

    – Он станет сильным игроком, и вы еще будете гордиться, что он тут играет. Надо любить свою команду, она только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится.

    Он забил и я рад за него. Он проявил самоотверженность и скоростные качества. Мало кто сделал столько рывков, сколько Ионов. А с трибун ему кричат...

    Мне хочется тому, кто сзади мне все время кричит, по-русски что-то сказать. Мне его разорвать хочется за это хамство. Я спокойный, но могу вцепиться.

    А вообще благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за свое имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город.

    – Зачем вы обращаете внимание на отдельные выкрики?

    – Понятно, что не стоит. Болельщики команду пусть воспринимают тепло, меня не интересует мое «я», меня интересуют команда и город.

    Приходится с таким трудностями сталкиваться что ой-ой-ой. Спасибо городу, губернатору и президенту, что помогают.

    Проблемы идут еще с 2013 и 2014 года, это не мой багаж, но приходится тащить. Да, будет тяжело, не будет все время прекрасно.

    Но когда ребенок рождается – это дается тяжело, но потом все счастливы, – сказал Кучук.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться