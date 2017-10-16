Зинедин Зидан: «Кейн – совершенный футболист»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

О матче

«Хотим продлить беспроигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов, и каждый ради этого работает в поте лица.

Мы здесь для того, чтобы добиваться новых целей. Завтра нам будет противостоять очень хорошая команда.

Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоит пройти два сложных теста – два матча с «Тоттенхэмом».

Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, завтрашний матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем».

Об Иско

«С ним все просто. Он добился существенного прогресса. Он универсален. Ему самому проще играть под нападающими, но он также может действовать и глубже в полузащите. Это очень хороший футболист, который значительно прибавил».

О Рамосе

«Он наш капитан, лидер на поле и вне его. У него есть все, что нужно футболисту. Он настоящий феномен, в том числе и как личность. Он благороден, если хочет что-то сказать – он скажет, и я это очень ценю.

Я играл вместе с ним на протяжении года, и с тех пор он не изменился. Он по-прежнему в команде и доказывает, насколько он хорош».

О Роналду

«Я очень рад, что Криштиану забивает в чемпионате Испании. Это настоящий профи, он всегда стремится играть еще лучше. Я отношусь к нему с большим уважением. Это настоящий пример для подражания.

Он уже много забил в Лиге чемпионов, и мы хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно и забивал дальше».

О Кейне

«Не знаю, какое будущее уготовано Кейну, но могу говорить о нем в настоящем времени. Это ключевой игрок . Он хорош во всех компонентах игры, много забивает.

Это не статичный игрок, он постоянно ищет свободное пространство и быстро перемещается. Совершенный футболист».