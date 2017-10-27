Телеправа на показ ЧМ-2018, помимо России, пока не купили Италия, Испания, Китай и другие страны

Ситуация с отсутствием у России прав на показ матчей домашнего была отмечена на заседании совета ФИФА, сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» .

«В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на [трансляции матчей] ЧМ-2018.

Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта.

Переговоры по приобретению Россией телеправ идут. Надеюсь, что вскоре они успешно завершатся», – сказал Сорокин.

Виталий Мутко о телеправах на ЧМ-2018: «Мы не можем купить их за 110 млн долларов. Максимум – 38-40»