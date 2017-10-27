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    Телеправа на показ ЧМ-2018, помимо России, пока не купили Италия, Испания, Китай и другие страны

    Теги бизнес телевидение ФИФА ЧМ-2018 Алексей Сорокин

    Ситуация с отсутствием у России прав на показ матчей домашнего ЧМ-2018 была отмечена на заседании совета ФИФА, сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    «В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на [трансляции матчей] ЧМ-2018.

    Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта.

    Переговоры по приобретению Россией телеправ идут. Надеюсь, что вскоре они успешно завершатся», – сказал Сорокин.

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