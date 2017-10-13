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    Генпродюсер Первого канала о телеправах на ЧМ-2018: «Переговоры с ФИФА не продвинулись»

    Теги бизнес телевидение ФИФА Первый канал ЧМ-2018 Александр Файфман

    Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман высказался о ситуации с приобретением прав на трансляцию ЧМ-2018 в России.

    «К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса», – заявил Файфман.

    Ранее сообщалось, что консорциум «2Спорт2», в который входят также «Матч ТВ» и ВГТРК, готов заплатить за права не больше 40 миллионов долларов, в то время как ФИФА требует больше 100 миллионов.

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