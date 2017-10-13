Генпродюсер Первого канала о телеправах на ЧМ-2018: «Переговоры с ФИФА не продвинулись»

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман высказался о ситуации с приобретением прав на трансляцию в России.

«К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса», – заявил Файфман.

Ранее сообщалось, что консорциум «2Спорт2», в который входят также «Матч ТВ» и ВГТРК, готов заплатить за права не больше 40 миллионов долларов, в то время как требует больше 100 миллионов.