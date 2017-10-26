Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия подала заявку на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия Евро-2020

    Теги Виталий Мутко УЕФА Евро-2020 Крестовский

    Вице-президент правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о заявке на Евро-2020.

    «УЕФА открыл возможность подачи заявок на Евро-2020, начался процесс отбора. Если есть такая возможность [провести матч открытия], то почему бы и нет. Мы подали заявку, и предложили Санкт-Петербург в качестве города, где прошел бы первый матч.

    Нужно все подготовить, это большая ответственность, нужно провести работу. Считаю, что такой город, как Санкт-Петербург, достоин такого турнира. Сейчас, на мой взгляд, там один из лучших стадионов в Европе.

    Поэтому попробуем побороться. Но, знаете, наши шансы [получить право проведения матча открытия Евро-2020] прямо пропорциональны проектам, которые сейчас существуют.

    У нас прошел Кубок конфедераций, предстоит чемпионат мира-2018. Поэтому нам говорят: «Коллеги, вы уже столько набрали», но мы все равно подали такую заявку», – сказал Мутко.

    В Санкт-Петербурге пройдет четыре матча Евро-2020.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться