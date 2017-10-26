Россия подала заявку на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия Евро-2020

Вице-президент правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о заявке на Евро-2020.

открыл возможность подачи заявок на Евро-2020, начался процесс отбора. Если есть такая возможность [провести матч открытия], то почему бы и нет. Мы подали заявку, и предложили Санкт-Петербург в качестве города, где прошел бы первый матч.

Нужно все подготовить, это большая ответственность, нужно провести работу. Считаю, что такой город, как Санкт-Петербург, достоин такого турнира. Сейчас, на мой взгляд, там один из лучших стадионов в Европе.

Поэтому попробуем побороться. Но, знаете, наши шансы [получить право проведения матча открытия ] прямо пропорциональны проектам, которые сейчас существуют.

У нас прошел Кубок конфедераций, предстоит чемпионат мира-2018. Поэтому нам говорят: «Коллеги, вы уже столько набрали», но мы все равно подали такую заявку», – сказал Мутко.

В Санкт-Петербурге пройдет четыре матча Евро-2020.