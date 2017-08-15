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    Игорь Албин: «Правительство Петербурга готово к Евро-2020»

    Теги УЕФА Евро-2020 Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о готовности города к Евро-2020.

    «Впереди новый, очень важный для города проект – Евро-2020. Федеральное правительство и правительство Петербурга к этому проекту готовы.

    Сегодня делегация УЕФА, находясь с первым рабочим визитом, ознакомится с возможностями стадиона, оттестирует системы, пообщается с коллегами.

    Рад хорошему представлению о наших объектах и что вы убедитесь в том, что город готов к большому футболу. Добро пожаловать в Петербург!» – написал Албин.

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