Игорь Албин: «Правительство Петербурга готово к Евро-2020»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о готовности города к .

«Впереди новый, очень важный для города проект – . Федеральное правительство и правительство Петербурга к этому проекту готовы.

Сегодня делегация , находясь с первым рабочим визитом, ознакомится с возможностями стадиона, оттестирует системы, пообщается с коллегами.

Рад хорошему представлению о наших объектах и что вы убедитесь в том, что город готов к большому футболу. Добро пожаловать в Петербург!» – написал Албин.