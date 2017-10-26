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    Александр Кокорин: «Не делаю татуировок, так как в ином случае нельзя быть донором крови»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, почему у него нет татуировок.

    «Я слышал, что Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови. Когда я это узнал, то подумал: «Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно». Поэтому татуировок у меня нет», – сказал Кокорин в эфире «Радио «Зенит».

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