Александр Кокорин: «Не делаю татуировок, так как в ином случае нельзя быть донором крови»

Форвард Александр Кокорин рассказал, почему у него нет татуировок.

«Я слышал, что Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови. Когда я это узнал, то подумал: «Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно». Поэтому татуировок у меня нет», – сказал Кокорин в эфире «Радио «Зенит».