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    Кокорин о том, с кем хотел бы пообщаться лично: «Если выбирать одного человека, то с Путиным»

    Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Криштиану Роналду премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Роналдо Владимир Путин Неймар Александр Кокорин Андре Виллаш-Боаш

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопросы детей в рамках социально-культурного проекта «ШКОЛА ГЕРОЕВ», созданного благотворительной инициативой семей знаменитых спортсменов «Play and Help».

    – Какой любимый футболист?

    – Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.

    – Что не хватило в матче с «Арсеналом»?

    – Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной – было тяжело.

    – Почему вы не забили в игре с ЦСКА?

    – В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо.

    – Самый лучший матч?

    – В последний раз запомнился со Спартаком. Весь город радовался.

    – Будет ли «Зенит» чемпионом в этом году?

    – Да, думаю, что станем.

    – Как отношусь к футбольным дракам?

    – Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.

    – Сколько вы зарабатываете?

    – Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после – я тебе отвечу на ушко.

    – В каком клубе хотите завершить карьеру?

    – Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб – «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

    – Кто лучший футболист сейчас?

    – Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.

    – А с каким известным человеком ты бы хотел встретиться и пообщаться лично?

    – Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.

    – Кто любимый тренер, если не считать отца?

    – Запомнился Андре Виллаш-Боаш, как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения, – сказал Кокорин.

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