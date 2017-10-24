Кокорин о том, с кем хотел бы пообщаться лично: «Если выбирать одного человека, то с Путиным»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопросы детей в рамках социально-культурного проекта «ШКОЛА ГЕРОЕВ», созданного благотворительной инициативой семей знаменитых спортсменов «Play and Help».
– Какой любимый футболист?
– Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.
– Что не хватило в матче с «Арсеналом»?
– Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной – было тяжело.
– Почему вы не забили в игре с ЦСКА?
– В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо.
– Самый лучший матч?
– В последний раз запомнился со Спартаком. Весь город радовался.
– Будет ли «Зенит» чемпионом в этом году?
– Да, думаю, что станем.
– Как отношусь к футбольным дракам?
– Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.
– Сколько вы зарабатываете?
– Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после – я тебе отвечу на ушко.
– В каком клубе хотите завершить карьеру?
– Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб – «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.
– Кто лучший футболист сейчас?
– Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.
– А с каким известным человеком ты бы хотел встретиться и пообщаться лично?
– Много таких людей... Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным.
– Кто любимый тренер, если не считать отца?
– Запомнился Андре Виллаш-Боаш, как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения, – сказал Кокорин.
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