Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Стадион «Краснодара», «Камп Ноу» и арены в Атланте и Миннесоте претендуют на приз «Лучшая инновация»

    Теги МЛС премьер-лига Россия Барселона примера Испания рейтинги НФЛ Миннесота Атланта Краснодар стадион Краснодар Атланта Юнайтед

    Домашняя арена «Краснодара» участвует в престижном конкурсе TheStadiumBusiness Design & Development Awards-2017.

    Стадион в Краснодаре входит в шорт-лист в категории «Лучшая инновация» благодаря уникальному мультимедийному экрану.

    На приз также претендуют «Камп Ноу» («Барселона»), «Мерседес-Бенц-Стэдиум» («Атланта Юнайтед» МЛС, «Атланта» НФЛ) и стадион «Миннесоты» (НФЛ).

    Победители в разных номинациях будут выбраны открытым голосованием. Результаты объявят на саммите в Барселоне 28-29 ноября.

    Вокруг стадиона «Краснодара» открыли парк. Россия, какой она должна быть

    Это лучший стадион мира. Он стоил 1,6 миллиарда долларов

    Самый крутой стадион США изнутри

    Рейтинг букмекерских контор: оценки и отзывы

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться