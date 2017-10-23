Андрей Будогосский: «Вилков справился с матчем ЦСКА – «Зенит»

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский поделился мнением о судействе Михаила Вилкова в матче ЦСКА – .

– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

– Критических ошибок он не допустил?

– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

– Возможно, в излишней плотности есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?

– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы, – сказал Вилков.

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