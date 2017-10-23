Андрей Будогосский: «Вилков справился с матчем ЦСКА – «Зенит»
Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский поделился мнением о судействе Михаила Вилкова в матче ЦСКА – «Зенит».
– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.
– Критических ошибок он не допустил?
– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.
– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?
– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».
– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?
– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы, – сказал Вилков.
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