Бабаев о судействе: «Много разговоров, но мало шагов для улучшения ситуации»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о матче 14-го тура чемпионата России против (0:0).

– Игра, на мой взгляд, получилась, был интересный матч. В первом тайме владели преимуществом, но не сумели реализовать свои моменты. Второй уже получился равным, обоюдоострым. К сожалению, не удалось победить.

– Показалось, что армейцы вышли на матч по-хорошему злыми. Ребята сами на себя разозлились после не самой успешной игры с «Базелем»?

– Да, безусловно. Было очень неудобно перед болельщиками, которые решили поддержать ЦСКА поздним осенним вечером. А у нас не получалось ничего. Тяжело сказать, почему так сложилось. Еще раз повторюсь, нам было стыдно. Ребята, понимая эту ситуацию, вышли агрессивно настроенными, боролись.

У меня лично сложилось ощущение, что «Зенит» оказался не готов к такому натиску с первых минут. Надеюсь, удалось порадовать фанатов если не результатом, то качеством игры. А наши болельщики снова были на высоте – заполнили стадион, ни на секунду не умолкали. От лица руководства и команды выражаю им благодарность.

– Есть ли у вас вопросы к судейству? Вилков в первые минуты посадил на желтые карточки практически всю оборону.

– Даже не хочется это комментировать. Очень много разговоров, но очень мало шагов, направленных на улучшение ситуации. Понятно, что судьи тоже люди и могут ошибаться.

Но вы правы в том, что с первых минут принимается много спорных решений, несколько игроков сразу подвисают на желтых карточках в безобидной ситуации. Наверное, это не совсем правильно.

Было понятно, что матч предстоял непростой в плане судейства. Думаю, был определенный инструктаж со стороны судейского корпуса. Но не хочется говорить об этом, так как получилась хорошая красивая игра.

– В заявке не было Оланаре. Не знаете почему и рассчитываете ли на него в будущем?

– Конечно, рассчитываем. Тренер решил не включать его в заявку. Детально пока это не обсуждали, но тоже были немножко удивлены.

– Сообщалось, что ЦСКА интересуется , который раньше играл в «Крыльях Советов». Это правда?

– Нет.

– Сколько ожидается болельщиков ЦСКА в Базеле на матче Лиги чемпионов?

– Квоту выделили в размере 1700. Не знаю, сможем ли заполнить ее. Но будет много, думаю, около тысячи, – сказал Бабаев.

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