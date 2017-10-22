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    Гончаренко о судействе: «Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика»

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Михаил Вилков Аарон Оланаре Эмилиано Ригони Константин Кучаев

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча против «Зенита» (0:0) в 14-м туре чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Получилась хорошая игра. После «Базеля» мы улучшили качество игры и качество движения. Не хватало остроты и у наших ворот, и у зенитовских. По накалу получился отличный матч, но многовато было необоснованных желтых карточек.
     
    – Оцените игру Кучаева.

    – Он делает много правильных вещей. Он учится работать под давлением с мячом против сильного соперника. Единственное: хотелось бы, чтобы он участвовал и в завершении атак, а не только в их развитии.
     
    – Стоило ли удалять Ригони? Что произошло перед стычкой во втором тайме?

    – Нужно смотреть повторы. Накал был высок, было много единоборств. Когда играют такие команды, лучше, когда они заканчивают в равных составах.
     
    – Были ли коррективы в перерыве в связи с желтыми карточками в первом тайме?

    – Это эмоции, ничего в раздевалке мы не просили. Разница между аккуратностью и мягкотело может проявится, поэтому в таком матче жалеть себя не стоит.
     
    – Как вы оцениваете судейство Вилкова? Очень много желтых карточек.

    – Почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактические схемы, как играли в центре Мевля и Маммана? Всех интересуют околофутбольные моменты

    – Какая роль была у Кучаева? Почему в заявку не попал Оланаре?

    – Нам нужно было закрыть центр поля и оказывать давление на флангах. Эту роль исполнил Кучаев. Оланаре в протоколе сегодня не было, но вышли другие ребята, – заявил Гончаренко.

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