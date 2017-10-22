Виктор Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с (0:0) заявил, что армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке.

«Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи.

Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

Судейскую тему развивать не хочется. Но желых карточек было очень много.

Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Зенит» судила бригада Михаила Вилкова.

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