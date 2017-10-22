Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виктор Гончаренко: «Если «Спартак» участвует в чемпионской гонке, то почему мы не должны?»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Виктор Гончаренко Михаил Вилков

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Зенитом» (0:0) заявил, что армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке.

    «Надо было улучшить качество игры, мы говорили об этом перед матчем. Много было единоборств, красивая игра, болельщикам нравятся такие встречи.

    Что изменилось после матча с «Базелем»? Хорошая команда не может себе позволить играть плохо в двух матчах подряд. Это служило мотивацией, а также то, что в соперниках «Зенит».

    Судейскую тему развивать не хочется. Но желых карточек было очень много.

    Мы продолжаем оставаться в чемпионской гонке. Если «Спартак» в ней участвует, то почему мы не должны?» – сказал Гончаренко.

    Матч ЦСКА – «Зенит» судила бригада Михаила Вилкова.

    Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Пари-Матч, Лига ставок

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться