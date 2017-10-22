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    Селихов о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «Можно было ставить, признаю»

    Теги Спартак Амкар премьер-лига Россия судьи Брайан Идову Александр Селихов Павел Кукуян

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов после ничьей с «Амкаром» (0:0) в матче чемпионата России опроверг свое высказывание по горячим следам, когда заявил, что судья правильно не назначил 11-метровый после столкновения голкипера с защитником пермяков Брайаном Идову.

    «Все бились, все хотели. [Пенальти] можно было ставить, признаю», — написал Селихов в своем инстаграме.

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