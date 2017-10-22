Селихов о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «Можно было ставить, признаю»

Вратарь Александр Селихов после ничьей с «Амкаром» (0:0) в матче чемпионата России опроверг свое высказывание по горячим следам, когда заявил, что судья правильно не назначил 11-метровый после столкновения голкипера с защитником пермяков .

«Все бились, все хотели. [Пенальти] можно было ставить, признаю», — написал Селихов в своем инстаграме.

Александр Селихов: «Идову все грамотно делал, но пенальти не было»

Будогосский о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»: «По моему мнению, арбитр допустил ошибку»

Оцените лучших букмекеров: 1xBet, Winline, Пари-Матч