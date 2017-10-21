Onda Cero: «Реал» готов включить Бэйла и Майораля в сделку по Кейну

рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» .

Мадридцы уже запрашивали информацию о сумме трансфера. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 200 миллионов фунтов.

Как сообщает As со ссылкой на Onda Cero, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника .

может отдать лондонцам и форварда Борху Майораля. В клубе полагают, что он стоит 30 миллионов евро.

Напомним, испанцы купили валлийца у лондонцев летом 2013 года за рекордные на тот момент 101 миллион евро.

Подробную статистику 24-летнего Кейна смотрите здесь, 28-летнего Бэйла – здесь, а 20-летнего Майораля – здесь.

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