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    Onda Cero: «Реал» готов включить Бэйла и Майораля в сделку по Кейну

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Гарет Бэйл Харри Кейн Борха Майораль

    «Реал» рассматривает возможность приобретения форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

    Мадридцы уже запрашивали информацию о сумме трансфера. «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 200 миллионов фунтов.

    Как сообщает As со ссылкой на Onda Cero, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла.

    «Реал» может отдать лондонцам и форварда Борху Майораля. В клубе полагают, что он стоит 30 миллионов евро.

    Напомним, испанцы купили валлийца у лондонцев летом 2013 года за рекордные на тот момент 101 миллион евро.

    Подробную статистику 24-летнего Кейна смотрите здесь, 28-летнего Бэйла – здесь, а 20-летнего Майораля – здесь.

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