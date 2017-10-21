«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Это случилось впервые с 1952 года
В 9-м туре премьер-лиги «Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Это первая победа «терьеров» над манкунианцами с 1952 года.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Леве, Хогг, Уильямс, Качунга (ван Ла Парра, 39), Муй, Инс (Мэлоун, 90), Депуатр (Мунье, 70).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Линделеф, 23), Янг, Эррера, Матич, Мата, Лингард, Марсьяль (Мхитарян, 46), Лукаку.
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