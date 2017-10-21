«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Это случилось впервые с 1952 года

В 9-м туре премьер-лиги «Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Это первая победа «терьеров» над манкунианцами с 1952 года.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

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