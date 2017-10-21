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    Sports.ru

    «Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Это случилось впервые с 1952 года

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хаддерсфилд Лоран Депуатр Аарон Муй

    В 9-м туре премьер-лиги «Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Это первая победа «терьеров» над манкунианцами с 1952 года.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    21 октября, 17.00, «Джон Смитс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Муй, 2:0 – 33 Депуатр, 2:1 – 78 Рэшфорд.
    ХаддерсфилдЛессль, Смит, Йоргенсен, Шиндлер, Леве, Хогг, Уильямс, Качунга (ван Ла Парра, 39), Муй, Инс (Мэлоун, 90), Депуатр (Мунье, 70).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Линделеф, 23), Янг, Эррера, Матич, Мата, Лингард, Марсьяль (Мхитарян, 46), Лукаку.
    Предупреждения:
    Смит (8), Марсьяль (8), Шиндлер (9), Янг (60), Муй (66), Уильямс (79).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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