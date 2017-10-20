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    Гендиректор РФС: «Сборная Аргентины с Месси – это дорого. Очень»

    Теги сборная России сборная Аргентины бизнес РФС Александр Алаев

    Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о предстоящих матчах сборной России против Испании и Аргентины.

    – В Россию приедет Месси. Это дорого?

    – Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте.

    А вообще существует сложный комплекс договоренностей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один – «Адидас». Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси – ее лицо. Не сомневаюсь, он выйдет против России еще и потому, что матчей осталось не так много, это в интересах самой сборной Аргентины.

    Для нас сейчас самое главное, чтобы лидеры всех сборных были здоровы, в том числе и нашей. Поэтому пожелаем скорейшего восстановления Саше Самедову, Роме Зобнину, Алану Дзагоеву, Кириллу Панченко.

    – С Аргентиной, скорее всего, играем в Москве, с Испанией в Петербурге. С Бразилией тоже в Москве. А почему не регионы? Успеем ли провести тестовые встречи на всех стадионах?

    – Часто условием таких матчей является город. Не будем лукавить, все топ-сборные хотят Москву или Питер. Это одно из главных условий, которое связано исключительно с логистикой и организацией. Уверяю, рано или поздно мы привезем большие сборные и в другие города. И тестовые матчи тоже будут иметь место, – сказал Алаев.

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