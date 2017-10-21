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    Харри Кейн: «Я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Тоттенхэм Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что несмотря на интерес ряда ведущих европейских клубов, он бы хотел продолжить выступать в составе лондонцев.

    «Я бы хотел быть футболистом одного клуба.

    Конечно, все зависит от дальнейшего развития коллектива, тренеров и так далее, но я бы сказал, что хочу остаться здесь, поскольку сейчас мы находимся в отличном положении.

    У нас потрясающая тренировочная база, строится новый стадион, фантастический тренер и молодая перспективная команда. Так что все здорово», – сказал Кейн.

    Напомним, ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов купить форварда сборной Англии.

    Харри Кейн звонит своим собакам. Чего еще мы не знали о главном английском бомбардире?

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