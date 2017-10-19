«Барселона» просматривает игру Кейна и Эриксена

интересуется футболистами «Тоттенхэма» Харри Кейном и .

Спортивный директор каталонского клуба Роберто Фернандес во вторник присутствовал на «Сантьяго Бернабеу» и просматривал обоих игроков в матче Лиге чемпионов против (1:1).

Ранее стало известно, что президент лондонцев Дэниэл Леви оценивает 24-летнего Кейна в 200 миллионов фунтов.

Что касается Эриксена, то за ним «Барселона» следила в период выступлений датчанина в и возобновила к нему интерес несколько недель назад.

Возможный трансфер 25-летнего хавбека рассматривается руководством сине-гранатовых в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо из .

Последнее слово по вопросам приобретения этих футболистов будет принадлежать главному тренеру «Барселоны» .