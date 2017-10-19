«Барселона» просматривает игру Кейна и Эриксена
«Барселона» интересуется футболистами «Тоттенхэма» Харри Кейном и Кристианом Эриксеном.
Спортивный директор каталонского клуба Роберто Фернандес во вторник присутствовал на «Сантьяго Бернабеу» и просматривал обоих игроков в матче Лиге чемпионов против «Реала» (1:1).
Ранее стало известно, что президент лондонцев Дэниэл Леви оценивает 24-летнего Кейна в 200 миллионов фунтов.
Что касается Эриксена, то за ним «Барселона» следила в период выступлений датчанина в «Аяксе» и возобновила к нему интерес несколько недель назад.
Возможный трансфер 25-летнего хавбека рассматривается руководством сине-гранатовых в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».
Последнее слово по вопросам приобретения этих футболистов будет принадлежать главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.