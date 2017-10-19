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    «Барселона» просматривает игру Кейна и Эриксена

    Теги премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Кристиан Эриксен Харри Кейн Роберто Фернандес Бонильо

    «Барселона» интересуется футболистами «Тоттенхэма» Харри Кейном и Кристианом Эриксеном.

    Спортивный директор каталонского клуба Роберто Фернандес во вторник присутствовал на «Сантьяго Бернабеу» и просматривал обоих игроков в матче Лиге чемпионов против «Реала» (1:1).

    Ранее стало известно, что президент лондонцев Дэниэл Леви оценивает 24-летнего Кейна в 200 миллионов фунтов.

    Что касается Эриксена, то за ним «Барселона» следила в период выступлений датчанина в «Аяксе» и возобновила к нему интерес несколько недель назад.

    Возможный трансфер 25-летнего хавбека рассматривается руководством сине-гранатовых в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

    Последнее слово по вопросам приобретения этих футболистов будет принадлежать главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

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