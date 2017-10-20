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    Проектировщик «Крестовского» предложил решения по защите крыши от птиц. Без соколов-сапсанов

    Теги Зенит премьер-лига Россия Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ответил на запрос депутата Алексея Цивилева о методах защиты крыши стадиона «Крестовский».

    Парламентарий предлагал чиновнику создать спецотряды соколов-сапсанов для отпугивания бакланов и других птиц.

    «Генеральным проектировщиком предложены технические решения по устройству дополнительной защиты от птиц.

    Проектом предполагается монтаж модульной защиты, включающей сочетание трех видов воздействия: механическое, аккустическое и ультразвуковое», – написал Албин депутату.

    Ранее Албин обвинил бакланов в протечке крыши стадиона. Он объяснил это тем, что сооружение имеет несовершенную защиту от атак пернатых.

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