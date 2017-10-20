ФИФА не будет увеличивать количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что количество удешевленных билетов четвертой категории на не будет увеличиваться.

«Число остается прежним, как и цена – от 1250 рублей для матчей группового этапа. Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены.

Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов», – сказала Самура.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение постараться увеличить количество билетов четвертой категории, которые могут приобрести только граждане России.