ФИФА не будет увеличивать количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что количество удешевленных билетов четвертой категории на ЧМ-2018 не будет увеличиваться.
«Число остается прежним, как и цена – от 1250 рублей для матчей группового этапа. Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены.
Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов», – сказала Самура.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение постараться увеличить количество билетов четвертой категории, которые могут приобрести только граждане России.
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