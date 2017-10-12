Количество заявок, поданных на билеты на ЧМ-2018 за первый этап, просело на 43% по сравнению с ЧМ-2014

Цифры подач заявок на билеты на в России оказались ниже, чем на предыдущий ЧМ-2014 в Бразилии.

За первый этап болельщики подали заявок почти на 3,5 миллиона билетов, в то время как на за первый период подачи заявок были направлены запросы на 6,17 миллиона билетов.

Таким образом, количество заявок просело на 43%.

Впрочем, сроки первого этапа разнятся – в Бразилии подача проходила с 20 августа по 10 октября, в то время как на ЧМ в России заявки можно было подать лишь с 14 сентября и до 12 октября.