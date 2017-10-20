Россия увеличила отрыв от Португалии в борьбе за 6-е место в рейтинге УЕФА

По итогам матчей 3-го тура групповых этапов еврокубков Россия увеличила преимущество над Португалией в таблице коэффициентов УЕФА.

Благодаря победам и «Зенита», а также ничьей «Локомотива» Россия заработала 1 балл (всего – 47,382) и по-прежнему располагается на 6-й позиции.

Все пять португальских клубов на этой неделе проиграли, поэтому Португалия осталась на 7-м месте, отставая от России уже более чем на 5 баллов (42,248).

У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 1 балл (всего – 50,248).

Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.