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    Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги

    По итогам матчей 2-го тура групповых этапов еврокубков Россия приблизилась к Франции и увеличила преимущество над Португалией в таблице коэффициентов УЕФА.

    Благодаря победам «Зенита» и «Локомотива», а также ничьей «Спартака» Россия заработала 1 балл (всего – 46,382) и по-прежнему располагается на 6-й позиции.

    Португалия на этой неделе получила 0,666 балла (всего – 42,248) и осталась на 7-м месте.

    У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 0,833 балла (всего – 49,248).

    Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

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