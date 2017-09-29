Россия увеличила отрыв от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

По итогам матчей 2-го тура групповых этапов еврокубков Россия приблизилась к Франции и увеличила преимущество над Португалией в таблице коэффициентов .

Благодаря победам «Зенита» и «Локомотива», а также ничьей Россия заработала 1 балл (всего – 46,382) и по-прежнему располагается на 6-й позиции.

Португалия на этой неделе получила 0,666 балла (всего – 42,248) и осталась на 7-м месте.

У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 0,833 балла (всего – 49,248).

Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.