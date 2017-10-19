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    Эрнесто Вальверде: «Пике забил рукой инстинктивно»

    Теги Барселона Жерар Пике Эрнесто Вальверде Лига чемпионов Олимпиакос

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1). С 42-й минуты каталонцы играли в меньшинстве – защитнику Жерару Пике показали вторую желтую карточку за гол, забитый рукой.

    «Мы знали, что в большинстве соперник станет сильнее, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, нам нужно было забить второй гол.

    Вообще «Олимпиакос» приехал обороняться, рассчитывая забить на контратаке. Поскольку они отошли назад слишком глубоко, нам было тяжело взломать оборону. Зачем рисковать, если соперник сосредоточился на защите, а мы играли вдесятером? Нас это устраивало.

    Удаление Пике? Я не видел повторов, но мне показалось, что он сделал это инстинктивно, ворота были совсем рядом», – сказал Вальверде.

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