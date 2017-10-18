«Барселона» – «Олимпиакос». Пике был удален на 42-й минуте после гола рукой

Защитник «Барселоны» заработал удаление в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:0, перерыв).

30-летний каталонец получил первое предупреждение на 10-й минуте встречи за нарушение в центре поля, а на 42-й минуте был удален.

Отметим, что вторую желтую карточку Пике получил от шотландского судьи Уильяма Коллам после того, как забил гол рукой.

Как сообщает твиттер MisterChip, Пике стал третьим игроком «Барселоны», удаленным на в матче Лиги чемпионов, после Серджи (1997 год) и (2016).

Это 10-е удаление в карьере защитника сборной Испании и первое в Лиге чемпионов в 92 матчах.

Подробную статистику Пике смотрите здесь.