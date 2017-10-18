в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с (0:0).

Таким образом, клуб из Азербайджана, впервые участвующий в основном турнире Лиги чемпионов, набрал первое очко.

Отметим, что хозяева с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления форварда Дино Ндлову.

Ранее , одержавший 4 победы в 6 матчах трех квалификационных раундов, уступил в группе «Челси» (0:6) и «Роме» (1:2).

Подробную статистику выступлений команды смотрите здесь.