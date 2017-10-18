«Карабах» набрал первое очко в Лиге чемпионов, отыграв 15 минут в меньшинстве с «Атлетико»
«Атлетико» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Карабахом» (0:0).
Таким образом, клуб из Азербайджана, впервые участвующий в основном турнире Лиги чемпионов, набрал первое очко.
Отметим, что хозяева с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления форварда Дино Ндлову.
Ранее «Карабах», одержавший 4 победы в 6 матчах трех квалификационных раундов, уступил в группе «Челси» (0:6) и «Роме» (1:2).
Подробную статистику выступлений команды смотрите здесь.
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