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    Глушаков о шансах на выход из группы: «Если расслабим булки, то все, до свидания»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче против «Севильи» (5:1).

    «Я думаю, «Спартак» заслужил эту победу. Мы переиграли соперника, да и в целом правильно действовали: выполнили все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне справлялись не лучшим образом – можем еще лучше.

    Но эти три очка мы заслужили. Так долго ждали Лигу чемпионов – и вот все свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть еще в начале сезона. В Севилье будет не хватать поддержки болельщиков. Постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров

    Если честно, очки не считаю. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас еще много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Все в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то все, до свидания», – сказал Глушаков.

    Последний раз, когда «Спартак» был так хорош в Лиге чемпионов

    Опрос

    «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

    37295 голосов 85
    • ДА!!!
      33%
    • Еще рано
      51%
    • Нет
      16%

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