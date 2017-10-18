Ташчи о победе над «Севильей»: «Это один из величайших матчей в истории «Спартака»

Защитник Сердар Ташчи прокомментировал победу над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это один из величайших матчей в истории «Спартака». Мы очень хорошо сыграли и справедливо победили со счетом 5:1. В первом тайме страха не было, но мы понимали, что перед нами , это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

Сэйв Комбарова? Молодец! Если бы пропустили в этот момент, «Спартаку» было бы гораздо сложнее. После этого спасения мы стали играть лучше.

Глушаков – важный игрок для нашей команды. Он хорошо провел последние два матча – надеюсь, что и в будущем проявит себя. Всей команде нужно играть с такой же самоотдачей. Только так можно добиться прогресса. Промес тоже молодец, результат складывается в том числе благодаря его усилиям.

Болельщики спросили, останусь ли я. У меня контракт до конца сезона. Но мы с клубом находимся в диалоге – уверен, что мы найдем решение, которое устроит всех. Я бы хотел остаться в «Спартаке», – сказал Ташчи.

Последний раз, когда «Спартак» был так хорош в Лиге чемпионов