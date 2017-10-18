Массимо Каррера: «Селихов и Комбаров нас спасли, в футболе нужна капля удачи. Но это ничего не отнимает у ребят»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Что по травмированным? Все ли нормально с Самедовым?
– У Самедова проблема с мышцами задней поверхности бедра. Теперь будем выяснять, насколько серьезна эта травма.
– В какой момент вы поняли, что «Спартак» в этот вечер сделает историю?
– Когда судья дал финальный свисток. Сегодня был очень сложный матч. Во втором тайме был момент, когда Комбаров спас ворота. Я думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеальный матч, позволяя минимум сопернику.
– Вы сказали, что «Спартак» провел идеальный матч, но ваши игроки дважды выносили матч из ворот, много спасал Селихов. С чем были связаны эти моменты?
– Мы не против детского сада играли. Мы играли против команды, которая за последние четыре года выиграли три Лиги Европы. У них выдающиеся игроки. Естественно, мы предполагали, что они могут принести нам ущерб. Нам повезло, что Селихов и Комбаров нас спасли. В футболе нужна капля удачи. Но это ничего не отнимает у ребят, которые сегодня отменно выступили. Если вы хотите найти негатив и в этой победе, мы можем это обсудить.
– В Джикию несколько раз вселялся Кройфф, он несколько раз прорывался к чужим воротам. Это ваша задумка или его инициатива? После третьего прохода вы эмоционально отреагировали на его потерю.
– Когда играешь в футбол, нужно быть личностью. Я думаю, что Джикия такой, поэтому когда у него есть возможность подключиться, почему бы этого не сделать. Нигде не написано, что защитник не может переходить за середину поля.
– Можете ли сравнить по эмоциям эту победу с выигрышами у «Зенита» и ЦСКА в прошлом сезоне?
– Эмоция победы. «Севилья» это или «Зенит» с ЦСКА. Когда побеждаешь, всегда много эмоций.
– 0-9 по угловым и 5:1 по результату. Это дело случая или закономерность?
– Просто так произошло, что мяч пять раз залетел в ворота. Просто так.
– Осознаете ли вы, что игра с «Севильей» в гостях станет ключевой в борьбе за выход в плей-офф? Считаете ли вы, что «Севилья» сыграет так же слабо в обороне, как сегодня?
– Уверен, что будет совсем другой матч. У себя дома у них огромная поддержка болельщиков, это другая команда. Поэтому нас ожидает очень сложный матч. Сегодня они где-то ошиблись, где-то повезло нам, но «Севилья» остается выдающимся клубом.
– УЕФА признал лучшим игроком матча Селихова, несмотря на 2+2 у Промеса. Согласны ли вы с этим решением?
– Я думаю, что наградить надо весь «Спартак». Когда команда побеждает, это заслуга всех. Вратарь, конечно, иногда выделяется своими сэйвами, но я оцениваю игрока по всему, не только по сэйвам или голам. Меня интересует игра всех: и тех, кто выходят с первых минут, и тех, кто появляется на поле потом.
– Был ли соблазн поменять Мельгарехо и Промеса флангами после травмы Самедова?
– У меня не было таких мыслей. Думаю, что Промес намного опаснее слева. Им обоим намного удобнее смещаться с края в центр и бить с рабочих ног.
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