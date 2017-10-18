Массимо Каррера: «Селихов и Комбаров нас спасли, в футболе нужна капля удачи. Но это ничего не отнимает у ребят»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1), передает корреспондент .ru Александр Дорский.

– Что по травмированным? Все ли нормально с Самедовым?

– У Самедова проблема с мышцами задней поверхности бедра. Теперь будем выяснять, насколько серьезна эта травма.

– В какой момент вы поняли, что «Спартак» в этот вечер сделает историю?

– Когда судья дал финальный свисток. Сегодня был очень сложный матч. Во втором тайме был момент, когда Комбаров спас ворота. Я думаю, что сегодня «Спартак» сыграл идеальный матч, позволяя минимум сопернику.

– Вы сказали, что «Спартак» провел идеальный матч, но ваши игроки дважды выносили матч из ворот, много спасал Селихов. С чем были связаны эти моменты?

– Мы не против детского сада играли. Мы играли против команды, которая за последние четыре года выиграли три . У них выдающиеся игроки. Естественно, мы предполагали, что они могут принести нам ущерб. Нам повезло, что Селихов и Комбаров нас спасли. В футболе нужна капля удачи. Но это ничего не отнимает у ребят, которые сегодня отменно выступили. Если вы хотите найти негатив и в этой победе, мы можем это обсудить.

– В Джикию несколько раз вселялся Кройфф, он несколько раз прорывался к чужим воротам. Это ваша задумка или его инициатива? После третьего прохода вы эмоционально отреагировали на его потерю.

– Когда играешь в футбол, нужно быть личностью. Я думаю, что Джикия такой, поэтому когда у него есть возможность подключиться, почему бы этого не сделать. Нигде не написано, что защитник не может переходить за середину поля.

– Можете ли сравнить по эмоциям эту победу с выигрышами у и ЦСКА в прошлом сезоне?

– Эмоция победы. «Севилья» это или «Зенит» с . Когда побеждаешь, всегда много эмоций.

– 0-9 по угловым и 5:1 по результату. Это дело случая или закономерность?

– Просто так произошло, что мяч пять раз залетел в ворота. Просто так.

– Осознаете ли вы, что игра с «Севильей» в гостях станет ключевой в борьбе за выход в плей-офф? Считаете ли вы, что сыграет так же слабо в обороне, как сегодня?

– Уверен, что будет совсем другой матч. У себя дома у них огромная поддержка болельщиков, это другая команда. Поэтому нас ожидает очень сложный матч. Сегодня они где-то ошиблись, где-то повезло нам, но «Севилья» остается выдающимся клубом.

– признал лучшим игроком матча Селихова, несмотря на 2+2 у Промеса. Согласны ли вы с этим решением?

– Я думаю, что наградить надо весь «Спартак». Когда команда побеждает, это заслуга всех. Вратарь, конечно, иногда выделяется своими сэйвами, но я оцениваю игрока по всему, не только по сэйвам или голам. Меня интересует игра всех: и тех, кто выходят с первых минут, и тех, кто появляется на поле потом.

– Был ли соблазн поменять Мельгарехо и Промеса флангами после травмы Самедова?

– У меня не было таких мыслей. Думаю, что Промес намного опаснее слева. Им обоим намного удобнее смещаться с края в центр и бить с рабочих ног.