Массимо Каррера: «Сэйв Комбарова перевернул всю игру»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов.
«Как изменил игру в перерыве? Мы действовали немного пассивно без мяча, и я попросил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали.
Ребята молодцы, играть с «Севильей» было очень сложно, это сильная команда. Я рад, что мои ребята доказали, что тоже умеют играть в футбол. Мы команда, все прошло хорошо, я очень рад.
Игра в концовке? Порой бывает, что если сильно сидишь в обороне, рискуешь пропустить гол. Мы продолжали играть в наш футбол и, к счастью, забивали еще. Я рад за ребят.
Сэйв Комбарова, думаю, перевернул всю игру. Думаю, если бы «Севилья» забила в том моменте, нам было бы очень сложно.
Лучшая ли это моя игра в «Спартаке»? Да, это лучший результат, но и в прошлом году у нас были хорошие, отменные матчи», – сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ».
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