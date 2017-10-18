Массимо Каррера: «Сэйв Комбарова перевернул всю игру»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Как изменил игру в перерыве? Мы действовали немного пассивно без мяча, и я попросил ребят, чтобы они чуть больше прессинговали.

Ребята молодцы, играть с «Севильей» было очень сложно, это сильная команда. Я рад, что мои ребята доказали, что тоже умеют играть в футбол. Мы команда, все прошло хорошо, я очень рад.

Игра в концовке? Порой бывает, что если сильно сидишь в обороне, рискуешь пропустить гол. Мы продолжали играть в наш футбол и, к счастью, забивали еще. Я рад за ребят.

Сэйв Комбарова, думаю, перевернул всю игру. Думаю, если бы забила в том моменте, нам было бы очень сложно.

Лучшая ли это моя игра в ? Да, это лучший результат, но и в прошлом году у нас были хорошие, отменные матчи», – сказал Каррера в эфире канала .