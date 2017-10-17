Глушаков – Арустамяну о шансах «Спартака» выйти из группы ЛЧ: «Нобель, ты же адекватный комментатор, давай не будем»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о разгроме «Севильи» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

– Я не герой, вся команда – молодцы. Турнир продолжается. Крупно выиграли, мы рады, но надо двигаться вперед с таким же настроем.

– Твой первый гол в Лиге чемпионов – можешь вспомнить?

– Дима сделал шикарную передачу, оставалось только положить корпус и пробить «щекой» нацеленно в дальний угол.

– Начало второго тайма, атакует, Комбаров выносит мяч из пустых ворот. Что перевернуло эту игру?

– Может, мы в раздевалке засиделись где-то, надо было не уходить в раздевалку, а оставаться на поле.

Да, момент хороший у них был, если бы они забили, неизвестно, какой бы был итог. Но везет сильнейшим, не забиваешь ты – забивают тебе.

– из группы выйдет?

– Нобель – ты же адекватный комментатор, давай не будем, – ответил Глушаков Нобелю Арустамяну в эфире «Матч ТВ».