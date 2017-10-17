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    Глушаков – Арустамяну о шансах «Спартака» выйти из группы ЛЧ: «Нобель, ты же адекватный комментатор, давай не будем»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров Севилья Лига чемпионов Денис Глушаков Нобель Арустамян

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о разгроме «Севильи» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

    – Я не герой, вся команда – молодцы. Турнир продолжается. Крупно выиграли, мы рады, но надо двигаться вперед с таким же настроем.

    – Твой первый гол в Лиге чемпионов – можешь вспомнить?

    – Дима сделал шикарную передачу, оставалось только положить корпус и пробить «щекой» нацеленно в дальний угол.

    – Начало второго тайма, «Севилья» атакует, Комбаров выносит мяч из пустых ворот. Что перевернуло эту игру?

    – Может, мы в раздевалке засиделись где-то, надо было не уходить в раздевалку, а оставаться на поле.

    Да, момент хороший у них был, если бы они забили, неизвестно, какой бы был итог. Но везет сильнейшим, не забиваешь ты – забивают тебе.

    – «Спартак» из группы выйдет?

    – Нобель – ты же адекватный комментатор, давай не будем, – ответил Глушаков Нобелю Арустамяну в эфире «Матч ТВ».

    Опрос

    «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

    6142 голосa 61
    • ДА!!!
      35%
    • Еще рано
      49%
    • Нет
      16%

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