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    Вилков назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Николаев будет работать на игре «Урал» – «Ахмат»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Сергей Куликов премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Михаил Вилков Тосно Владимир Москалев Кирилл Левников Павел Кукуян

    РФС назначил судей на матчи 14-го тура чемпионата России.

    21 октября (суббота)

    СКА Хабаровск  – «Уфа»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск).

    «Тосно» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны).

    «Спартак» – «Амкар»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).

    22 октября (воскресенье)

    «Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара).

    ЦСКА – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва).

    «Анжи» – «Арсенал» Тула: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва).

    23 октября (понедельник)

    «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва).

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