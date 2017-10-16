Вадим Васильев: «Монако» заработал на трансферах 360 миллионов евро. А могло быть около 500»

Вице-президент Вадим Васильев рассказал о том, сколько клуб заработал на летних трансферах.

«Это был новый мировой рекорд трансферов для одного клуба. 360 миллионов евро или что-то в этом роде. А могло быть и больше – около к 500 миллионов.

Другие команды постоянно следят за нами. Мы понимаем и принимаем тот факт, что – клуб, который в основном продает.

Из нашей академии вышли Анри, Трезеге, Тюрам. То, что случилось с Мбаппе, лишь подтверждает этот статус», – сказал Васильев.

Напомним, «Монако» не стал продавать защитника Фабиньо и не отпустил хавбека , за которого «Ливерпуль» и «Арсенал» предлагали 100 миллионов евро.

Прибыль «Монако» от трансферов Мбаппе, Бакайоко, Силвы и Менди – 283 млн евро, эффективность – 631%

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