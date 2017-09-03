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    Вадим Васильев: «Продажа Мбаппе – самая лучшая сделка в истории футбола»

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей Вадим Васильев Килиан Мбаппе Александер Чеферин

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал решение клуба продать нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

    – Перешедший в «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 180 миллионов евро не стоил вам ни копейки. Это самая лучшая сделка в истории мирового футбола?

    – Думаю, да. Безусловно.

    – Сложности в осуществлении данного трансфера сравнимы с его статусом?

    – Да, это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с «ПСЖ». Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клубу по поводу соответствия правилам финансового фэйр-плей.

    Надо отдать должное Килиану и его семье, на трехсторонней встрече с «ПСЖ» они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для «Монако» условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой. Это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену. Она, кстати, была абсолютно рыночной. Мы имели предложения того же уровня от других европейских клубов.

    – Своей агрессивной трансферной кампанией «ПСЖ» изменил принципы работы финансовых правил УЕФА?

    – Сейчас правила говорят о том, что клубы не могут в общей сложности терять более 30 миллионов евро за последние три финансовых года. Президент УЕФА еще раз заявил о том, что будет жестко бороться с нарушениями финансовых правил со стороны клубов, и это будет главной темой в европейском футболе в ближайшее время.

    Ведущие клубы обеспокоены тем, что некие клубы могут тратить деньги без оглядки. Наша позиция такова: принятый УЕФА механизм – правильный. У нас тоже были проблемы с соответствием финансовым требованиям, но мы их решили, и УЕФА сегодня ставит «Монако» в пример другим клубам о том, как надо соответствовать принятым правилам. В свое время мы пошли на очень серьезные изменения нашей политики, – сказал Васильев.

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