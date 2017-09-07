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    Прибыль «Монако» от трансферов Мбаппе, Бакайоко, Силвы и Менди – 283 млн евро, эффективность – 631%

    Теги Монако лига 1 Франция трансферы бизнес Тьемуэ Бакайоко Бенжамен Менди Бернарду Силва Килиан Мбаппе

    «Монако» в минувшее трансферное окно добился существенной финансовой прибыли.

    Княжеский клуб продал Килиана Мбаппе, Тьемуэ Бакайоко, Бернарду Силву и Бенжамена Менди на общую сумму в 333 миллиона евро.

    Ранее «Монако» купил этих игроков (кроме Мбаппе, поскольку он – воспитанник клуба) за сумму менее 39 млн и потратил на их зарплаты немногим более 10 млн.

    Таким образом, чистая прибыль «Монако» от этих сделок составила 283 млн, эффективность – 631%.

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