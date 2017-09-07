Прибыль «Монако» от трансферов Мбаппе, Бакайоко, Силвы и Менди – 283 млн евро, эффективность – 631%

в минувшее трансферное окно добился существенной финансовой прибыли.

Княжеский клуб продал , Тьемуэ Бакайоко, Бернарду Силву и Бенжамена Менди на общую сумму в 333 миллиона евро.

Ранее «Монако» купил этих игроков (кроме Мбаппе, поскольку он – воспитанник клуба) за сумму менее 39 млн и потратил на их зарплаты немногим более 10 млн.

Таким образом, чистая прибыль «Монако» от этих сделок составила 283 млн, эффективность – 631%.