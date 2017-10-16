Зобнин пропустит еще примерно месяц, Зе Луиш – пару недель

Главный тренер Массимо Каррера рассказал о самочувствии травмированных игроков.

- Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»?

– Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо.

- Как состояние остальных футболистов?

– Зобнину остался где-то месяц, – пара недель.

- Вас не смущают ошибки Ташчи? Может, он о контракте много думает?

– Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Контрактные дела меня никак не волнуют, – сказал Каррера.

«Спартак» прибавляет, но проблемы еще есть