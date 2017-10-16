Зобнин пропустит еще примерно месяц, Зе Луиш – пару недель
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самочувствии травмированных игроков.
- Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»?
– Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо.
- Как состояние остальных футболистов?
– Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.
- Вас не смущают ошибки Ташчи? Может, он о контракте много думает?
– Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Контрактные дела меня никак не волнуют, – сказал Каррера.
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