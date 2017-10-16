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    Зобнин пропустит еще примерно месяц, Зе Луиш – пару недель

    Теги Спартак Сердар Ташчи премьер-лига Россия травмы Зе Луиш Роман Зобнин Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самочувствии травмированных игроков.

    - Не было ли риском выпускать Глушакова и Промеса в матче с «Ахматом»?

    – Рисков не было. Они играли, потому что были в состоянии провести матч, выглядели хорошо.

    - Как состояние остальных футболистов?

    – Зобнину остался где-то месяц, Зе Луишу – пара недель.

    - Вас не смущают ошибки Ташчи? Может, он о контракте много думает?

    – Нет, потому что каждый футболист имеет право на ошибку. Контрактные дела меня никак не волнуют, – сказал Каррера.

    «Спартак» прибавляет, но проблемы еще есть

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