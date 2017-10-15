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    Антонио Конте: «У «Челси» тяжелый период, из-за травм мы потеряли 3-4 основных игроков»

    Теги Челси премьер-лига Англия травмы Кристал Пэлас Антонио Конте Виктор Мозес Альваро Мората Нголо Канте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Кристал Пэлас» (1:2) посетовал на потери команды из-за травм.

    «Думаю, сейчас для нас наступил очень сложный момент. Непросто начинать матч без Мораты и Канте.

    Вдобавок ко всему, еще один важнейший для команды игрок, Виктор Мозес тоже получает травму. Надеюсь, он вернется как можно скорее, потому что у нас тяжелый период.

    Потеря трех-четырех игроков – большая проблема для нас. Но, несмотря на это, мы должны сохранить волю бороться. Нас ждет сложнейший сезон, поэтому выкладываться мы должны на 150%. 100%, как в прошлом сезоне, не хватит», – сказал Конте.

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