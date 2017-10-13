Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

    – Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело.

    Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который много бегает и хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

    - Поможет ли эта победа при подготовке к «Севилье»?

    – Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч.

    Но если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться