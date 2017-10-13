Массимо Каррера: «Если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с (2:1).

– Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело.

Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который много бегает и хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

- Поможет ли эта победа при подготовке к «Севилье»?

– Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч.

Но если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».