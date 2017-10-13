Массимо Каррера: «Если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).
– Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело.
Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который много бегает и хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
- Поможет ли эта победа при подготовке к «Севилье»?
– Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч.
Но если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».
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