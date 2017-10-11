Директор «Барселоны»: «Мы готовы купить Коутиньо зимой»
Исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал о целях клуба в зимнее трансферное окно и о текущем бюджете.
«Мы готовы купить в зимнее трансферное окно Коутиньо или другого игрока, которого запросит тренерский штаб.
Но важно все регулировать, поэтому если есть покупки, то должны быть и продажи.
Мы должны забыть о сумме трансфера Неймара («ПСЖ» выплатил отступные – 222 миллиона евро).
После налогов мы получили доход около 188 миллионов евро. В итоге сделка оказала финансовое влияние на бюджет клуба в размере 144 миллионов», – сказал Грау.
Напомним, Коутиньо мог перейти из «Ливерпуля» в «Барселону» летом. Каталонцы предлагали 115 миллионов фунтов.
В этом сезоне 25-летний бразилец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Также игроком интересуется «ПСЖ».
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