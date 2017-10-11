Директор «Барселоны»: «Мы готовы купить Коутиньо зимой»

Исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал о целях клуба в зимнее трансферное окно и о текущем бюджете.

«Мы готовы купить в зимнее трансферное окно Коутиньо или другого игрока, которого запросит тренерский штаб.

Но важно все регулировать, поэтому если есть покупки, то должны быть и продажи.

Мы должны забыть о сумме трансфера («ПСЖ» выплатил отступные – 222 миллиона евро).

После налогов мы получили доход около 188 миллионов евро. В итоге сделка оказала финансовое влияние на бюджет клуба в размере 144 миллионов», – сказал Грау.

Напомним, Коутиньо мог перейти из в «Барселону» летом. Каталонцы предлагали 115 миллионов фунтов.

В этом сезоне 25-летний бразилец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Также игроком интересуется .