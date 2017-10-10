Станислав Черчесов: «Вместо того, чтобы там замкнуть, там ударить, мы пропустили контратаку Ирана»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился наблюдениями от товарищеского матча с Ираном (1:1).

– Понятно, что мы хотели больше агрессии с первых минут, но не получилось то, что планировали. Поэтому играли на такт медленнее, чем надо. Я им это первый подсказал.

Второй тайм начали хорошо. И не знаю, как со стороны, но гол соперника не вытекал из хода игры. Но футбол есть футбол. Вместо того, чтобы там замкнуть, там ударить, мы пропустили контратаку.

Команда отреагировала на пропущенный гол как подобает. Мы отыгрались, еще моменты были. Но есть нюансы, которые нам надо проанализировать в спокойной обстановке и сделать выводы к следующему сбору.

- Команда заканчивала матч в оптимальном составе?

– Не хотел сейчас говорить – основа или неоснова. Есть стартовый состав, сегодня он был такой по той или иной причине.

До Нового года нам надо дать сыграть Луневу, Раушу, Фернандесу, Кузяеву, Миранчуку... И нам надо посмотреть, и вам всем надо посмотреть, чтобы потом вопросов не было.

Потихоньку круг сокращается, мы для себя выводы делаем. Все идет своим чередом.

Большое спасибо болельщикам за то, что пришли. Второй тайм и мы, и зрители отработали на хорошую оценку, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия не обыграла Иран – 1:1. Не очень