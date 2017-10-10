Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина в гостях у Эквадора, Бразилия примет Чили
В 18-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке будут разыграны три прямых путевки в Россию и возможность выступить в межконтинентальных стыковых матчах.
Аргентина в гостях сыграет с Эквадором, Бразилия примет Чили, а Колумбия встретится с Перу.
Южная Америка
18-й тур
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Allianz Parque»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Estadio Nacional del Per?»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Estadio Olimpico Atahualpa»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Сентенарио»
- Дата проведения
- 11 октября, 02.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
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Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
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