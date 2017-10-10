Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина в гостях у Эквадора, Бразилия примет Чили

В 18-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке будут разыграны три прямых путевки в Россию и возможность выступить в межконтинентальных стыковых матчах.

Аргентина в гостях сыграет с Эквадором, Бразилия примет Чили, а Колумбия встретится с Перу.

Южная Америка

18-й тур

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Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка