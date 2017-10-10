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    Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина в гостях у Эквадора, Бразилия примет Чили

    Теги сборная Бразилии сборная Аргентины сборная Чили результаты сборная Эквадора сборная Венесуэлы сборная Колумбии сборная Парагвая сборная Перу сборная Уругвая сборная Боливии квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    В 18-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке будут разыграны три прямых путевки в Россию и возможность выступить в межконтинентальных стыковых матчах.

    Аргентина в гостях сыграет с Эквадором, Бразилия примет Чили, а Колумбия встретится с Перу.

    Южная Америка

    18-й тур

    Бразилия – Чили
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Allianz Parque»
    превью матча онлайн статистика
    Перу – Колумбия
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Estadio Nacional del Per?»
    превью матча онлайн статистика
    Эквадор – Аргентина
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Estadio Olimpico Atahualpa»
    превью матча онлайн статистика
    Уругвай – Боливия
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Сентенарио»
    превью матча онлайн статистика
    Парагвай – Венесуэла
    Дата проведения
    11 октября, 02.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
    превью матча онлайн статистика

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